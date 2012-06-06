Верстка под modx

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Закрыт3 заявки120 просмотров

Здравствуйте, нужно сверстать макет под csm modx?дизайн несложный -прилагаю, оплата по факту -демонстрируете на своем хостинге плачу- переносите, много денег нету- так что прошу цены не ломить ! Пишите -каждого выслушаю предложения! Заранее спасибо

MODX
13 лет назад
kalensckaja
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров