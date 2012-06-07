Сверстать страничку

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Завершен16 заявок233 просмотра

надо сверстать одну не сложную страничку - страничка подписки на рассылку. Сколько это будет стоить?

13 лет назад
alioka
36 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Станислав делал для меня вёрстку странички для сайта, справился очень быстро, всё именно так, как я и хотела. Ответственный исполнитель, каких не много. Рекомендую!
Все супер!

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JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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