Требуется валидная HTML верстка, с выпадающим меню и прокруткой списка, за 22$ за страницу (6-7 страниц)
Сверстать страничку
надо сверстать одну не сложную страничку - страничка подписки на рассылку. Сколько это будет стоить?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка26 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужно сверстать макет под csm modx?дизайн несложный -прилагаю, оплата по факту -демонстрируете на своем хостинге плачу- переносите, много денег нету- так что прошу цены не ломить ! Пишите -каждого выслушаю предложения! Заранее спасибоHTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Основные страницы 2 - главная и второстепенная: http://edaplus.info/01.jpg http://edaplus.info/02.jpg Остальные похожи на них на 90% (шапка, подвал и сайдбар одинаковы, разные вариации расположения элементов). Всего где-то 7-10 таких ...Завершен13 лет назад
Есть все странички дизайна в файлах .psd Необходимо натянуть дизайн на движок DLE к которому так же прикручен сторонний самописный модуль ака личный кабинет. Все шаблоны .tpl для страниц самописного модуля имеются. ...Завершен13 лет назад
- $35
Необходимо срочно сверстать и натянуть шаблон на CMS(3 макета) http://sjp.su/basban.zipHTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть шаблон для joomla (в приложении), в нём две колонки: левая "меню" и правая "контент". Необходимо справа сделать ещё одну узкую колонку (по размерам как левое "меню"), соответственно для этого нужно уменьшить ширину колонки "контент". ...Завершен13 лет назад
- $120
Необходимо сделать верстку для сайта. Персонально для Тимофеев Эдик (EddieStyleЗавершен13 лет назад
- $50
Верстка страниц.Завершен13 лет назад
- $25
Сайт на Joomla + Jomsocial нуждается в профессиональном верстальщике. Надо поправить верстку 3-5 внутренних страниц.HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сверстанная страница. Добавить аудио и видео-плеер на страницу. Пример дизайна есть. Плееры желательно на html. Аудио плеер должен включать музыку по желанию пользователя и соответственно выключать. Аналогично видео плеер для работы с видео. Еще ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад