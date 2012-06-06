Наверстать сайт, макеты в формате photoshop, движок можно использовать wordpress или джумла.
Небольшие косметические изменения на сайт
Необходимо внести, ТЗ и доступы предоставлю по запросу. Оплату обсуждаем.
Заявки фрилансеров
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