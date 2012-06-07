Наверстать сайт, макеты в формате photoshop, движок можно использовать wordpress или джумла.
Исправить верстку
Добрый день ! Имеется сайт
http://a-n.zangerlf.com/catalog/portfolio
При клике на фото появляется всплывающее окно.
При открытии на ipad
Если пролистать страницу вниз и потом нажать на фото - всплывающее окно появится вверху страницы. А должно появляться по центру монитора.
Нужно исправить.
Пжл сразу указывайте срок и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день ! В приложении файл. Нужно его сверстать 1 в 1. cufon psd есть. Задача простая. предпочтение меньшей цене. И скорости.Завершен13 лет назад
Требуется качественная блочная верстка макетов. Кроссбраузерно, IE7+, FF10+, Chrome, Safari, Opera Оставляйте заявки, только если реально свободны, работа достаточно срочная. Для блока "Что из этого получается" будет специальный Jquery плагин, по ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо внести, ТЗ и доступы предоставлю по запросу. Оплату обсуждаем.HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
надо сверстать одну не сложную страничку - страничка подписки на рассылку. Сколько это будет стоить?Завершен13 лет назад
- $100
Требуется валидная HTML верстка, с выпадающим меню и прокруткой списка, за 22$ за страницу (6-7 страниц)HTML-верстка26 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужно сверстать макет под csm modx?дизайн несложный -прилагаю, оплата по факту -демонстрируете на своем хостинге плачу- переносите, много денег нету- так что прошу цены не ломить ! Пишите -каждого выслушаю предложения! Заранее спасибоHTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Основные страницы 2 - главная и второстепенная: http://edaplus.info/01.jpg http://edaplus.info/02.jpg Остальные похожи на них на 90% (шапка, подвал и сайдбар одинаковы, разные вариации расположения элементов). Всего где-то 7-10 таких ...Завершен13 лет назад
Есть все странички дизайна в файлах .psd Необходимо натянуть дизайн на движок DLE к которому так же прикручен сторонний самописный модуль ака личный кабинет. Все шаблоны .tpl для страниц самописного модуля имеются. ...Завершен13 лет назад