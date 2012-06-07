Исправить верстку

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Закрыт3 заявки194 просмотра

Добрый день ! Имеется сайт

http://a-n.zangerlf.com/catalog/portfolio

При клике на фото появляется всплывающее окно.

При открытии на ipad

Если пролистать страницу вниз и потом нажать на фото - всплывающее окно появится вверху страницы. А должно появляться по центру монитора.

Нужно исправить.

Пжл сразу указывайте срок и стоимость.

13 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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