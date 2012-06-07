Исправить верстку

Здравствуйте, нужно сверстать макет под csm modx?дизайн несложный -прилагаю, оплата по факту -демонстрируете на своем хостинге плачу- переносите, много денег нету- так что прошу цены не ломить ! Пишите -каждого выслушаю предложения! Заранее спасибо