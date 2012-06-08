Сверстать меню

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Завершен15 заявок224 просмотра

Добрый день ! В приложении файл. Нужно его сверстать 1 в 1.

cufon

psd есть.

Задача простая. предпочтение меньшей цене. И скорости.

13 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

kolex_k
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)
13 лет назад
$5
1 день
Все было выполнено точно в срок ! В лучшем виде !

Заявки фрилансеров

kolex_k
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов(-2)
13 лет назад

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