Наверстать сайт, макеты в формате photoshop, движок можно использовать wordpress или джумла.
Верстка под Битрикс, срочно
Есть готовые макеты дизайна - порядка 10 страниц (2 основных шаблона). Их необходимо сверстать и интегрировать в Битрикс.
Макеты готов отправить по email заинтересовавшимся.
Тематика - агентство недвижимости с поиском объектов недвижимости.
Сроки выполнения задачи сжатые.
Прошу ответить примерными ценами и сроками.
Заявки фрилансеров
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