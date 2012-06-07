Верстка под Битрикс, срочно

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки125 просмотров

Есть готовые макеты дизайна - порядка 10 страниц (2 основных шаблона). Их необходимо сверстать и интегрировать в Битрикс.

Макеты готов отправить по email заинтересовавшимся.

Тематика - агентство недвижимости с поиском объектов недвижимости.

Сроки выполнения задачи сжатые.

Прошу ответить примерными ценами и сроками.

13 лет назад
xels
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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