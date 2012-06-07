Переверстать вывод товаров. шаблон shopcms

инетрнет-магазин на движке shopcms vip версия

шаблон резиновый. 3 столбца блоков для вывода. требуется кросс-браузерная верстка. сделать блок с данными о товаре статическим (ширина), количество товаров в центральном блоке зависимо от разрешения экрана. автозаполнение товарами относительно разрешения экрана. на 1024 все товары в 1 столбец и по одному в 1 ряду. Больше разрешение экрана – больше товаров в 1 строку (2-3 и более) соответственно и больше количество товаров на 1й странице. Заполнение всего центрального блока максимальным количеством товаров по ширине.Еще нужно поменять расположение полей в блоке товара.

магазин закрыт на профилактику. показать не могу. подробнее, если возьметесь.

прошу писать только разбирающихся. "авось смогу" не беритесь! предложите цену. в приложенном файле конечный результат.