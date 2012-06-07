2 ошибки в верстке на Ipad

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок123 просмотра

Необходимо исправить 2 ошибки в верстке, которые проявляюся в Ipad.

Нужно знание java script.

Java
13 лет назад
ArinaIvanova
Арина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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