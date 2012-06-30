Верстка сайта

Требуется сверстать около 20 страниц (~4-5 шаблонов). Исходники в *.psd

Верстка интересная/сложная. Несколько слоев, модальные окна, много динамики для различных ajax-событий, горизонтальная прокрутка нескольких кадров на главной, реакция на события.

Проект срочный, хорошо оплачиваемый. Жду заявки — ссылку на файлы для оценки сроков и цены отправлю в личку. Оставляйте заявки, только если не заняты в других проектах, и можете приступить к проекту без промедления.