Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок190 просмотров

Требуется сверстать около 20 страниц (~4-5 шаблонов). Исходники в *.psd

Верстка интересная/сложная. Несколько слоев, модальные окна, много динамики для различных ajax-событий, горизонтальная прокрутка нескольких кадров на главной, реакция на события.

Проект срочный, хорошо оплачиваемый. Жду заявки — ссылку на файлы для оценки сроков и цены отправлю в личку. Оставляйте заявки, только если не заняты в других проектах, и можете приступить к проекту без промедления.

AJAX
13 лет назад
fonarev
48 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
13 лет назад
$300
4 дня
Комфортный и душевный исполнитель. Сильная Сашина сторона — умение держать слово и сроки, разруливать конфликтные ситуации с приятностью для заказчика, организовать нужных специалистов (мне понадобился js-скриптер). С технической стороны — кроссбраузерность, кроссплатформенность подтверждаю — на высоте, обладает редким даром минималистичного кода (я откровенно удивился, получив целый сайт на основе 1 css). В целом, я доволен, продолжу сотрудничать.
Положительный, приятный профессионал своего дела. Со своей стороны обеспечил максимально удобные условия работы. Работать одно удовольствие. Сотрудничество проходило в рамках долгосрочного проекта, поэтому время проверить эти качества было. Буду рад продолжать и в будущем!!!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
13 лет назад

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