Наверстать сайт, макеты в формате photoshop, движок можно использовать wordpress или джумла.
Задача верстальщику - JS программисту.
Добрый день!
Есть форма из 4 text элементов и 1 hidden. Необходимо посчитать вводные данные по простейшей формуле.
В этой же формуле необходимо посчитать разницу между двумя датами.
Результат вывести в некий div.
+ 2-3 элементарные правки в html + css.
На все 10$.
Оставляйте заявки. Я сам свяжусь с вами.
Выбранный исполнитель
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