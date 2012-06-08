Задача верстальщику - JS программисту.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок192 просмотра

Добрый день!

Есть форма из 4 text элементов и 1 hidden. Необходимо посчитать вводные данные по простейшей формуле.

В этой же формуле необходимо посчитать разницу между двумя датами.

Результат вывести в некий div.

+ 2-3 элементарные правки в html + css.

На все 10$.

Оставляйте заявки. Я сам свяжусь с вами.

CSSHTMLJavaScript
13 лет назад
y0o
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

webstend
Виталий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Спасибо за помощь! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

webstend
Виталий 
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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