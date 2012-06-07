Верстка страниц под Drupal

Нужно верстать страницы под движок Друпал 7. Только для тех, у кого есть хороший опыт работы под этот движок. Нужно знать что такое семантическая верстка и быть в курсе новинок в верстке.

ориентирование в жквери

умение верстать под последние версии браузеров

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