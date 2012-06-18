Сверстать 6 страниц из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок249 просмотров

6 страниц из аттачмента надо бы превратить в html, которые будут одинаково выглядеть в IE7+, FF10+, Chrome, Safari.

В левом меню верхний пункт Settings должен быть выпадающим.

Все графики-диаграммы можно оставлять просто картинками.

Напишите, пожалуйста, сколько будет стоить, и сколько займёт времени.

Спасибо.

HTML
13 лет назад
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$120
1 день
Ответственный работник, порядочный человек, наилучшие впечатления.
Спасибо Сергею за работу. Отличный заказчик. Вежливый, всегда на связи. Вообщем сотрудничеством очень доволен.

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web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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