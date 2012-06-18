Сверстать 6 страниц из PSD

6 страниц из аттачмента надо бы превратить в html, которые будут одинаково выглядеть в IE7+, FF10+, Chrome, Safari.

В левом меню верхний пункт Settings должен быть выпадающим.

Все графики-диаграммы можно оставлять просто картинками.

Напишите, пожалуйста, сколько будет стоить, и сколько займёт времени.

Спасибо.