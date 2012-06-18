На сайте нужно поправить аккордеон от виртмарта, и поправить верстку этого меню.
Сверстать 6 страниц из PSD
6 страниц из аттачмента надо бы превратить в html, которые будут одинаково выглядеть в IE7+, FF10+, Chrome, Safari.
В левом меню верхний пункт Settings должен быть выпадающим.
Все графики-диаграммы можно оставлять просто картинками.
Напишите, пожалуйста, сколько будет стоить, и сколько займёт времени.
Спасибо.
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