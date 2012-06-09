Сделать разметку текста html кодом

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок240 просмотров

Сделать разметку текста html кодом + добавить к ними пару картинок (Код был сделан DIVaми). Сайт резиновый. На картинке слева - как оно есть, справа - как сделать надо и так 9 страниц.

HTML
13 лет назад
fylll
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$90
1 день
Работать с данным исполнителем понравилось. Понимает, чего от него хотят и адекватно реагирует на все замечания. Довольно быстро и, что самое главное, качественно выполнил заказ.
Спасибо за работу. Отличный заказчик. Четко ТЗ, всегда на связи, вежливый. Оплата без каких либо задержек. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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