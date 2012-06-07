Верстка и немного покопаться в скриптах joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки147 просмотров

На сайте нужно поправить аккордеон от виртмарта, и поправить верстку этого меню.

Joomla
13 лет назад
kucjlblu
Влад 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад

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