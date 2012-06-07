Исправить отображение слайдера и категорий

Сейчас в слайдере отображается лишний слайд и не видна навигация. Лишний слайд нужно убрать и поднять стрелки с текстом для навигации.

Список категорий отображается с картинками - картинки и текст должны быть выровнены по одной линии. Сейчас страница с категориями выглядит неаккуратно.