Верстка магазина Joomla + VM

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок244 просмотра

Есть новый дизайн для магазина. нужно его отверстать на сайт.

Joomla 1.5, virtuemart 1.1.4

сверстать полученные страницы используя div, минимальное количество файлов стилей., а так же сделать страницу подобную этой http://http://demo.icetheme.com/it_theshop/index.php/en/features/typography где показаны всевозможные оформления текста.

Ие7+, опера, мозила, хром.

создание мобильных версий сайта под Android и Apple. шаблоны уже работают, нужно их тоже переверстать.

подробности кандидатам.

оставляйте контакты.

AndroidJoomla
13 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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