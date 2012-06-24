Приватный проект для Егорушкина Сергея (SerG0)

$160
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка105 просмотров

Необходима html-верстка psd-макетов. Подробности — в личной переписке.

HTML
13 лет назад
for93t
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$160
7 дней
Очередное успешное сотрудничество. Все сделано согласно договоренности. Качество, стоимость, сроки - меня все порадовало. Ставлю Сергею заслуженные 10 баллов.
Отлично в очередной, надеюсь не последний раз, поработали. Доволен, НЕ рекомендую к сотрудничеству, САМ буду сотрудничать :P

Заявки фрилансеров

SerG0
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта

    Существует дизайн в графическом виде. Надо из него сделать дизайн на существующем сайте (джумла)

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Исправить отображение слайдера и категорий

    $50

    Сейчас в слайдере отображается лишний слайд и не видна навигация. Лишний слайд нужно убрать и поднять стрелки с текстом для навигации. Список категорий отображается с картинками - картинки и текст должны быть выровнены по ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка магазина Joomla + VM

    Есть новый дизайн для магазина. нужно его отверстать на сайт. Joomla 1.5, virtuemart 1.1.4 сверстать полученные страницы используя div, минимальное количество файлов стилей., а так же сделать страницу подобную этой http://http://demo.icetheme.com/it_theshop/index.php/en/features/typography ...

    AndroidJoomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать 6 страниц из PSD

    6 страниц из аттачмента надо бы превратить в html, которые будут одинаково выглядеть в IE7+, FF10+, Chrome, Safari. В левом меню верхний пункт Settings должен быть выпадающим. Все графики-диаграммы можно оставлять просто картинками. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать разметку текста html кодом

    $50

    Сделать разметку текста html кодом + добавить к ними пару картинок (Код был сделан DIVaми). Сайт резиновый. На картинке слева - как оно есть, справа - как сделать надо и так 9 страниц.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка страниц под Drupal

    Нужно верстать страницы под движок Друпал 7. Только для тех, у кого есть хороший опыт работы под этот движок. Нужно знать что такое семантическая верстка и быть в курсе новинок в верстке. ориентирование ...

    Drupal
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад