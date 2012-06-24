Существует дизайн в графическом виде. Надо из него сделать дизайн на существующем сайте (джумла)
Приватный проект для Егорушкина Сергея (SerG0)
Необходима html-верстка psd-макетов. Подробности — в личной переписке.
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