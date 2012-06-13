Сверстать сайт и установить на joomla

Необходимо сверстать два макета для двух сайтов. Макеты практически одинаковые - изменено только наполнение.

Требуется валидная кроссбраузерная верстка (IE 7+, FF3+, Opera 9+, Safari, Chrome)

Макет должен быть отцентрирован по ширине, подвал прижат к низу страницы.

Также требуется установка макета на joomla. Все динамические элементы должны быть выведены в отдельные компоненты/модули/блоки. Меню должно иметь возможность редактирования из админпанели. Подключено ЧПУ.

Из компонентов потребуется модуль обратной связи, карта сайта.

Админпанель русифицирована.

Наполнять сайт не нужно, достаточно просто создать пустые страницы.

Сами макеты:

https://www.dropbox.com/s/h33j4v83p4e6c6c/AD-_%D0%93%D0%9B.jpg

https://www.dropbox.com/s/wdac0waggvnzy9n/1.jpg