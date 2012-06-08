Верстка и внедрение в CMS. По функционалу: фильтрация с выбором версии продукта и ОС, платной или бесплатной продукции, информеры топов и постдоработки по договоренности после сдачи первичной версии сайта
Простая верстка
простая верстка каталога для сайта
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