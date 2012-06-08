Исправить верстку под IE 6-9

Имеется проблема - сайт был сверстан на html, все работало ОК. Когда дизайн был натянут на WordPress, почему-то поехала верстка в IE, хотя все стили были сохранены. Нужно подправить так, чтобы было одинаково во всех браузерах. Пишите сроки и цену