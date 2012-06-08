Исправить верстку под IE 6-9

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Закрыт4 заявки119 просмотров

Имеется проблема - сайт был сверстан на html, все работало ОК. Когда дизайн был натянут на WordPress, почему-то поехала верстка в IE, хотя все стили были сохранены. Нужно подправить так, чтобы было одинаково во всех браузерах. Пишите сроки и цену

HTMLWordPress
13 лет назад
AKart
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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