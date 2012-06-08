Натянуть верстку на php-nuke

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки96 просмотров

Нужно натянуть верстку на php-nuke (пост-оплата) 25$ usd.

PHP
13 лет назад
html5_css
30 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка макета PSD

    $100

    Верстка и внедрение в CMS. По функционалу: фильтрация с выбором версии продукта и ОС, платной или бесплатной продукции, информеры топов и постдоработки по договоренности после сдачи первичной версии сайта

    HTML-верстка3 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    Существует дизайн в графическом виде. Надо из него сделать дизайн на существующем сайте (джумла)

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать сайт и установить на joomla

    Необходимо сверстать два макета для двух сайтов. Макеты практически одинаковые - изменено только наполнение. Требуется валидная кроссбраузерная верстка (IE 7+, FF3+, Opera 9+, Safari, Chrome) Макет должен быть отцентрирован по ширине, ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Исправить отображение слайдера и категорий

    $50

    Сейчас в слайдере отображается лишний слайд и не видна навигация. Лишний слайд нужно убрать и поднять стрелки с текстом для навигации. Список категорий отображается с картинками - картинки и текст должны быть выровнены по ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка магазина Joomla + VM

    Есть новый дизайн для магазина. нужно его отверстать на сайт. Joomla 1.5, virtuemart 1.1.4 сверстать полученные страницы используя div, минимальное количество файлов стилей., а так же сделать страницу подобную этой http://http://demo.icetheme.com/it_theshop/index.php/en/features/typography ...

    AndroidJoomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать 6 страниц из PSD

    6 страниц из аттачмента надо бы превратить в html, которые будут одинаково выглядеть в IE7+, FF10+, Chrome, Safari. В левом меню верхний пункт Settings должен быть выпадающим. Все графики-диаграммы можно оставлять просто картинками. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад