Верстка для Joomla нескольких компонентов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки149 просмотров

Нужно сверстать блоки для Joomla.

Те что слева - 1 меню(стандартное джумловское), второй - просто модуль HTML в обертке.

Справа - нужна таблица и простой див.

Все компоненты будут интегрироваться отдельно.

HTMLJoomla
13 лет назад
kasus
36 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$25
1 день
Все сделал вовремя и как надо.
Дмитрий, отличный заказчик. Грамотное тз, быстрая и хорошая оплата. РЕКОМЕНДУЮ!!!

Заявки фрилансеров

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад