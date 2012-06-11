Верстка сайта. Приватно для Samantha

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка91 просмотр

Сделать верстку из PSD макета на joomla 2.5

Joomla
13 лет назад
artur_juk
Артур 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Оксана сделала всё в срок и учёла все пожелания. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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