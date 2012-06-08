Создание темы для Wordpress из AI файлов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки108 просмотров

По верстке:

Чистый и легкий код без ошибок. Кроссбраузерность, дивность, валидность и т.п. Важно четкое соответсвие дизайну.

На дизайне есть определенный функционал, но его делать не нужно - нужны только порезанные страницы в соответствии с дизайном и вставлены как отдельные темплейты страниц.

Файлы с примером дизайна прикреплены к проекту.

Исполнителю будут предоставлены исходники в формате AI.

Пишите сумму и сроки.

WordPress
13 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров