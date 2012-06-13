Вёрстка сайта на HTML5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок192 просмотра

Доброго времени суток всем.

Необходимо сверстать макет из 4-х страниц. Вёрстка необходима в HTML5, исключительно div-ная, с использованием jQuery для анимации меню. Работать должно в последних стабильных версиях браузеров, IE 8 и выше, FF, Opera, Chrome. Если возьмётесь отладить под планшетники на Андроиде и Айпэде - будет плюсом.

Превью макета представляю во вложении к проекту.

Указывайте, пожалуйста, ссылки на последние работы по теме.

Оплата исключительно через безопасную сделку.

Заранее всех благодарю за отзыв на проект.

AndroidHTMLjQuery
13 лет назад
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

voky
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$75
2 дня
Я остался доволен скоростью исполнения работы, невероятно рад. Качество вёрстки тоже не высоте, придраться, в общем-то, не к чему :-) Желаю успехов во всех профессиональных делах!
Александр, отличный заказчик. Приятен в общении, предоставил грамотро оформленные пожелания по верстке. Оплату произвел моментально. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

voky
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад