Вёрстка сайта на HTML5

Доброго времени суток всем.

Необходимо сверстать макет из 4-х страниц. Вёрстка необходима в HTML5, исключительно div-ная, с использованием jQuery для анимации меню. Работать должно в последних стабильных версиях браузеров, IE 8 и выше, FF, Opera, Chrome. Если возьмётесь отладить под планшетники на Андроиде и Айпэде - будет плюсом.

Превью макета представляю во вложении к проекту.

Указывайте, пожалуйста, ссылки на последние работы по теме.

Оплата исключительно через безопасную сделку.

Заранее всех благодарю за отзыв на проект.