Требуется верстка готовых макетов из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок208 просмотров

10 страниц нужно сверстать из PSD файлов.

Валидно блочно и грамотно.

есть формы, также нужно подключить внешний набор стилей,

вот этот __http://twitter.github.com/bootstrap/base-css.html

Bootstrap
13 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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