Имеется только отрисованный дизайн в формате PNG. Просьба перевести его в полноценный PSD-макет. Если необходимо изменить подложку или графику, то подбирайте наиболее близкие к оригиналу графические решения.
Сверстать дизайн сайта
Необходимо сверстать дизайн сайта для компании занимающейся ремонтными работами.
Разделы: главная, статьи, новости, обратная связь
Обязательно ЧПУ.
CMS – можно joomla, opencart, wordpress, другие тоже рассмотрю.
Цветовая гамма: фон – светло-серый, меню – голубой. Цвета – светло-серый, светло синий, сежие, яркие, для каких то элементов попробовать красный, зеленый, фиолетовый – то есть найти сочетание.
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