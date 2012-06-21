Пакетный заказ на верстку 6-ти PSD-макетов (Part1)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок233 просмотра

Необходима верстка PSD-макетов на следующие события:

Lenny Kravitz - 2 два макета (главная и схема зала формы заказа билетов).

Антонов - 1

Биг Лав шоу - 1

Комеди клаб - 1

Нетребко - 1

Дима Билан - в PNG, сделают в PSD. - 1

Требования к верстке:

1). Верстка нужна до 15 июня.

2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись - можно и эти не тянуть... фиксить посередине на 1000 точек или меньше. чтобы на 15 монитор влезали

3). По JS сказать не могу, программист в четверг отпишется.

4). Доп. требования опять же в четверг, он же будет верстку на CMS прикручивать.

5). Кроссбраузерность.

6). Макеты конечно же направляю (скиньте ваши дополнительные контакты для он-лайна).

У нас дизайнер пропал, дал только png-файл, сможете по нему сверстать.

В первую очередь нужна верстка: Стинг, Леонтьев и Ленни Кравиц(дизайн в пятницу будет).

По цене: Сколько за 1 макет и за все задание, с учетом сроков до 15 июня.

Требования программиста(переписка):

1. К какому сроку нужна верстка?

это не ко мне :)

2. Должна растягиваться страница по ширине или нет?

у нас предыдущие не тянулись - можно и эти не тянуть... фиксить посередине на 1000 точек или меньше. чтобы на 15 монитор влезали

3. От меня требуется какая-либо динамика на JS? Если да - от вас подробное описание функционала. Что именно на какой странице и как должно работать.

нет. максимум - это на куфон шрифт подцепить...

4. Ваши требования, если есть.

верстать с включением в head следующего кода (обязательно):

{{Title}}

желательно где можно - делать верстку главной + из нее делать верстку внутренней. на внутряке должен быть заголовок страницы и текст.

пример:

http://shanson-goda-bilety.ru/

http://shanson-goda-bilety.ru/koncerty.html

т.е. на внутряке убираются лишние элементы с главной и все

5. Какие версии браузеров поддерживаем? По-умолчанию кроссбраузерность: IE7+, FF3+, Opera10+, Safari 3+, Chrome

достаточно я думаю... на 6го осла думаю не стоит ориентироваться...

До 15 июня сверстать успеете.

JavaScript
13 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$100
4 дня
Работу выполнил в срок.
Отличный заказчик. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!

Заявки фрилансеров

beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн cайта Димы Билана (перевод в PSD-формат).

    $30

    Имеется только отрисованный дизайн в формате PNG. Просьба перевести его в полноценный PSD-макет. Если необходимо изменить подложку или графику, то подбирайте наиболее близкие к оригиналу графические решения.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Оптимизация верстки под IPad

    $100

    http://torex-door.ru/ http://www.forpost-msc.ru/ Необходимо добиться корректного отображения сайтов на IPad. Указывайте, пожалуйста, в предложении срок, цену,ссылки на примеры аналогичных или похожих работ.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать дизайн сайта

    $50

    Необходимо сверстать дизайн сайта для компании занимающейся ремонтными работами. Разделы: главная, статьи, новости, обратная связь Обязательно ЧПУ. CMS – можно joomla, opencart, wordpress, другие тоже рассмотрю. ...

    JoomlaOpencartWordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка сайта на HTML5

    Доброго времени суток всем. Необходимо сверстать макет из 4-х страниц. Вёрстка необходима в HTML5, исключительно div-ная, с использованием jQuery для анимации меню. Работать должно в последних стабильных версиях браузеров, IE 8 и ...

    AndroidHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание темы для Wordpress из AI файлов

    $100

    По верстке: Чистый и легкий код без ошибок. Кроссбраузерность, дивность, валидность и т.п. Важно четкое соответсвие дизайну. На дизайне есть определенный функционал, но его делать не нужно - нужны только порезанные страницы в ...

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить верстку под IE 6-9

    Имеется проблема - сайт был сверстан на html, все работало ОК. Когда дизайн был натянут на WordPress, почему-то поехала верстка в IE, хотя все стили были сохранены. Нужно подправить так, чтобы было одинаково во всех ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка для Joomla нескольких компонентов

    $50

    Нужно сверстать блоки для Joomla. Те что слева - 1 меню(стандартное джумловское), второй - просто модуль HTML в обертке. Справа - нужна таблица и простой див. Все компоненты будут интегрироваться отдельно.

    HTMLJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад