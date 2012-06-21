Пакетный заказ на верстку 6-ти PSD-макетов (Part1)

Необходима верстка PSD-макетов на следующие события:

Lenny Kravitz - 2 два макета (главная и схема зала формы заказа билетов).

Антонов - 1

Биг Лав шоу - 1

Комеди клаб - 1

Нетребко - 1

Дима Билан - в PNG, сделают в PSD. - 1

Требования к верстке:

1). Верстка нужна до 15 июня.

2). По ширине растягиваться не должна, выравнивание по центру, у нас предыдущие не тянулись - можно и эти не тянуть... фиксить посередине на 1000 точек или меньше. чтобы на 15 монитор влезали

3). По JS сказать не могу, программист в четверг отпишется.

4). Доп. требования опять же в четверг, он же будет верстку на CMS прикручивать.

5). Кроссбраузерность.

6). Макеты конечно же направляю (скиньте ваши дополнительные контакты для он-лайна).

У нас дизайнер пропал, дал только png-файл, сможете по нему сверстать.

В первую очередь нужна верстка: Стинг, Леонтьев и Ленни Кравиц(дизайн в пятницу будет).

По цене: Сколько за 1 макет и за все задание, с учетом сроков до 15 июня.

Требования программиста(переписка):

1. К какому сроку нужна верстка?

это не ко мне :)

2. Должна растягиваться страница по ширине или нет?

у нас предыдущие не тянулись - можно и эти не тянуть... фиксить посередине на 1000 точек или меньше. чтобы на 15 монитор влезали

3. От меня требуется какая-либо динамика на JS? Если да - от вас подробное описание функционала. Что именно на какой странице и как должно работать.

нет. максимум - это на куфон шрифт подцепить...

4. Ваши требования, если есть.

верстать с включением в head следующего кода (обязательно):

{{Title}}

желательно где можно - делать верстку главной + из нее делать верстку внутренней. на внутряке должен быть заголовок страницы и текст.

пример:

http://shanson-goda-bilety.ru/

http://shanson-goda-bilety.ru/koncerty.html

т.е. на внутряке убираются лишние элементы с главной и все

5. Какие версии браузеров поддерживаем? По-умолчанию кроссбраузерность: IE7+, FF3+, Opera10+, Safari 3+, Chrome

достаточно я думаю... на 6го осла думаю не стоит ориентироваться...

До 15 июня сверстать успеете.