Пакетный заказ на верстку 4-х PSD-макетов (Part2)

Необходима верстка PSD-макетов на следующие события:

Стинг - 1

Лучшие песни - 1

Машина Времени - 1

Новиков - 1

Требования программиста(переписка):

1. К какому сроку нужна верстка?

это не ко мне :)

2. Должна растягиваться страница по ширине или нет?

у нас предыдущие не тянулись - можно и эти не тянуть... фиксить посередине на 1000 точек или меньше. чтобы на 15 монитор влезали

3. От меня требуется какая-либо динамика на JS? Если да - от вас подробное описание функционала. Что именно на какой странице и как должно работать.

нет. максимум - это на куфон шрифт подцепить...

4. Ваши требования, если есть.

верстать с включением в head следующего кода (обязательно):

{{Title}}

желательно где можно - делать верстку главной + из нее делать верстку внутренней. на внутряке должен быть заголовок страницы и текст.

пример:

http://shanson-goda-bilety.ru/

http://shanson-goda-bilety.ru/koncerty.html

т.е. на внутряке убираются лишние элементы с главной и все

5. Какие версии браузеров поддерживаем? По-умолчанию кроссбраузерность: IE7+, FF3+, Opera10+, Safari 3+, Chrome

достаточно я думаю... на 6го осла думаю не стоит ориентироваться...

Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!!