Сверстать 3 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок213 просмотров

Необходима HTML вёрстка трёх страниц

HTML
13 лет назад
SPEED2008
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sania_free
Александр 
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена на отлично. Большое спасибо.
После работы с Станиславом - только положительные эмоции, понятное задание и оплата в срок! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sania_free
Александр 
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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