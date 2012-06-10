Переверстать flash-сайт в html

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки221 просмотр

Есть флеш-сайт c красивой навигацией и различными эффектами, которые необходимо сохранить.

.psd отсутствует – нужно разбирать флешку.

При верстке необходимо использовать все современные технологии: html5, css3, эффекты при помощи js.

Ознакомиться с сайтом: goo.gl/HQHBC

В приложении док с моментами, на которые стоить обратить внимание.

Требования в исполнителю:

– у вас должен быть соответствующий опыт и примеры сайтов

– у вас должно быть время на этот проект

– интересно долгосрочное сотрудничество по различным проектам, поэтому сделать и забыть не интересно.

– должны быть на связи: mob, skype, mail

Просьба указывать конкретные сроки.

HTMLJavaScript
13 лет назад
tentvelve
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

voky
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$500
5 дней

Заявки фрилансеров

voky
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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