Переверстать flash-сайт в html

Есть флеш-сайт c красивой навигацией и различными эффектами, которые необходимо сохранить.

.psd отсутствует – нужно разбирать флешку.

При верстке необходимо использовать все современные технологии: html5, css3, эффекты при помощи js.

Ознакомиться с сайтом: goo.gl/HQHBC

В приложении док с моментами, на которые стоить обратить внимание.

Требования в исполнителю:

– у вас должен быть соответствующий опыт и примеры сайтов

– у вас должно быть время на этот проект

– интересно долгосрочное сотрудничество по различным проектам, поэтому сделать и забыть не интересно.

– должны быть на связи: mob, skype, mail

Просьба указывать конкретные сроки.