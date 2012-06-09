Разработать шаблон для Joomla по образцу.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки204 просмотра

В конструкторе сайтов a5.ru сделан сайт. Хотелось бы по данному образцу: http://deal-invest.a5.ru сделать шаблон для Joomla. Шаблон должен иметь возможность создавать разделы и категории статей, в общем, работать на движке без заморочек. Жду Ваших предложений.

Joomla
13 лет назад
Ranes
55 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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