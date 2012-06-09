Необходима верстка PSD-макетов на следующие события: Леонтьев Киркоров Хор Турецкого Скорпионс Требования программиста(переписка): 1. К какому сроку нужна верстка? это не ко ...
Разработать шаблон для Joomla по образцу.
В конструкторе сайтов a5.ru сделан сайт. Хотелось бы по данному образцу: http://deal-invest.a5.ru сделать шаблон для Joomla. Шаблон должен иметь возможность создавать разделы и категории статей, в общем, работать на движке без заморочек. Жду Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходима верстка PSD-макетов на следующие события: Стинг - 1 Лучшие песни - 1 Машина Времени - 1 Новиков - 1 Требования программиста(переписка): 1. ...Завершен13 лет назад
- $30
Имеется только отрисованный дизайн в формате PNG. Просьба перевести его в полноценный PSD-макет. Если необходимо изменить подложку или графику, то подбирайте наиболее близкие к оригиналу графические решения.Завершен13 лет назад
Необходима верстка PSD-макетов на следующие события: Lenny Kravitz - 2 два макета (главная и схема зала формы заказа билетов). Антонов - 1 Биг Лав шоу - 1 Комеди клаб ...Завершен13 лет назад
- $100
http://torex-door.ru/ http://www.forpost-msc.ru/ Необходимо добиться корректного отображения сайтов на IPad. Указывайте, пожалуйста, в предложении срок, цену,ссылки на примеры аналогичных или похожих работ.Закрыт13 лет назад
- $50
Необходимо сверстать дизайн сайта для компании занимающейся ремонтными работами. Разделы: главная, статьи, новости, обратная связь Обязательно ЧПУ. CMS – можно joomla, opencart, wordpress, другие тоже рассмотрю. ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток всем. Необходимо сверстать макет из 4-х страниц. Вёрстка необходима в HTML5, исключительно div-ная, с использованием jQuery для анимации меню. Работать должно в последних стабильных версиях браузеров, IE 8 и ...Завершен13 лет назад
10 страниц нужно сверстать из PSD файлов. Валидно блочно и грамотно. есть формы, также нужно подключить внешний набор стилей, вот этот __http://twitter.github.com/bootstrap/base-css.htmlHTML-верстка12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $60
Верстка 2-х подобных интернет магазинов. Подробности при общении. Для примера главная страница.HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
По верстке: Чистый и легкий код без ошибок. Кроссбраузерность, дивность, валидность и т.п. Важно четкое соответсвие дизайну. На дизайне есть определенный функционал, но его делать не нужно - нужны только порезанные страницы в ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад