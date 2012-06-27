Необходима верстка PSD-макетов на следующие события: Стинг - 1 Лучшие песни - 1 Машина Времени - 1 Новиков - 1 Требования программиста(переписка): 1. ...
Пакетный заказ на верстку 4-х PSD-макетов (Part3)
Необходима верстка PSD-макетов на следующие события:
Леонтьев
Киркоров
Хор Турецкого
Скорпионс
Требования программиста(переписка):
1. К какому сроку нужна верстка?
это не ко мне :)
2. Должна растягиваться страница по ширине или нет?
у нас предыдущие не тянулись - можно и эти не тянуть... фиксить посередине на 1000 точек или меньше. чтобы на 15 монитор влезали
3. От меня требуется какая-либо динамика на JS? Если да - от вас подробное описание функционала. Что именно на какой странице и как должно работать.
нет. максимум - это на куфон шрифт подцепить...
4. Ваши требования, если есть.
верстать с включением в head следующего кода (обязательно):
{{Title}}
желательно где можно - делать верстку главной + из нее делать верстку внутренней. на внутряке должен быть заголовок страницы и текст.
пример:
http://shanson-goda-bilety.ru/
http://shanson-goda-bilety.ru/koncerty.html
т.е. на внутряке убираются лишние элементы с главной и все
5. Какие версии браузеров поддерживаем? По-умолчанию кроссбраузерность: IE7+, FF3+, Opera10+, Safari 3+, Chrome
достаточно я думаю... на 6го осла думаю не стоит ориентироваться...
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