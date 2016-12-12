sania_free

Александр sania_free

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Современная верстка по всем стандартам качества, опыт более 4 х лет

Верстка:

профессиональная

валидная

кроссбраузерная (firefox,opera,safari,chrome, IE 9>(7-8 обговаривается)

семантичная

pixel perfect (оговаривается отдельно)

блоками(div)

html 5

css3

javascript

Успешно сдано более 500 проектов!

Отзывы заказчиков

katochi
Руслан 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Вёрстка сайта + перенос на WordPress
WordPress
Отличная работа! Александр выполнил все мои требования и хотелки. :)
Руслан отличный заказчик, всегда был на связи и оплата вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
Koshak01
Петр 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
8 лет назад
Верстка страницы фильтров
AJAXCSSPHP
ВСЕ СУПЕР!
Сотрудничество прошло успешно
Ответный отзыв
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$100
9 баллов
8 лет назад
Верстка + wordpress + адаптация для мобильных
WordPress
все ок
Рекомендую Стаса к сотрудничеству. Работать по четкому ТЗ.
Ответный отзыв
webernetic-bel
Анна 
34 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$65
10 баллов
8 лет назад
Доработка landing page
Все в сроки, когда нужно, на связи, правки и пожелания внесены. Рекомендую.
Приятно работать с Анной. Надеюсь на будущее сотрудничество.
Ответный отзыв
vasyabucko
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Верстка и натяжка на WP
WordPress
Все просто отлично! Саша выполнил проект невероятно быстро, при этом профессионально и качественно. Без колебаний согласился внести правки, которые не были указаны в задании. Мало разговаривает и много работает! Только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую 100% и сам буду предлагать проекты!
Василий знает свое дело, четкая постановка задачи и оплата в срок.
Ответный отзыв
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HTML-верстка
17 отзывов
от $15
от 1 дня
#267