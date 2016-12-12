Все просто отлично! Саша выполнил проект невероятно быстро, при этом профессионально и качественно. Без колебаний согласился внести правки, которые не были указаны в задании. Мало разговаривает и много работает! Только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую 100% и сам буду предлагать проекты!