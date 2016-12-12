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Успешно сдано более 500 проектов!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Отличная работа! Александр выполнил все мои требования и хотелки. :)
Ответный отзыв
Руслан отличный заказчик, всегда был на связи и оплата вовремя. Рекомендую!
$45
10 баллов
8 лет назад
AJAXCSSPHP
ВСЕ СУПЕР!
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло успешно
$100
9 баллов
8 лет назад
WordPress
все ок
Ответный отзыв
Рекомендую Стаса к сотрудничеству. Работать по четкому ТЗ.
$65
10 баллов
8 лет назад
Все в сроки, когда нужно, на связи, правки и пожелания внесены. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно работать с Анной. Надеюсь на будущее сотрудничество.
$10
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Все просто отлично! Саша выполнил проект невероятно быстро, при этом профессионально и качественно. Без колебаний согласился внести правки, которые не были указаны в задании. Мало разговаривает и много работает! Только положительные эмоции от сотрудничества. Рекомендую 100% и сам буду предлагать проекты!
Ответный отзыв
Василий знает свое дело, четкая постановка задачи и оплата в срок.
HTML-верстка
17 отзывов
от $15
от 1 дня
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