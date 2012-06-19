Сверстать три страницы.

В конструкторе сайтов a5.ru сделан сайт. Хотелось бы по данному образцу: http://deal-invest.a5.ru сделать шаблон для Joomla. Шаблон должен иметь возможность создавать разделы и категории статей, в общем, работать на движке без заморочек. Жду Ваших предложений.