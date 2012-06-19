Сверстать три страницы

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок295 просмотров

Сверстать три страницы.

блочная верстка.

валидная 100 проц.

бюджет 70 уе.

нужно сделать срочно сегодня завтра вечером должно быть готово.

мой скайп brndcrte

13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад
$70
1 день
Верстка сделана на отлично, валидно, пиксель в пиксель. Максим ответственный человек. Рекомендую!
Отличный заказчик, приятно и легко общаться. Задачи ставятся четко, ясно и понятно.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать копию продажника

    Нужно на основе сайта http://na-gitare.ru/ сделать одностраничник, т.е оставив контентную часть убрать все меню, изменить оформление, чтобы получилась красивая продающая страничка.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Переверстать flash-сайт в html

    $500

    Есть флеш-сайт c красивой навигацией и различными эффектами, которые необходимо сохранить. .psd отсутствует – нужно разбирать флешку. При верстке необходимо использовать все современные технологии: html5, css3, эффекты при помощи js. ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработать шаблон для Joomla по образцу.

    В конструкторе сайтов a5.ru сделан сайт. Хотелось бы по данному образцу: http://deal-invest.a5.ru сделать шаблон для Joomla. Шаблон должен иметь возможность создавать разделы и категории статей, в общем, работать на движке без заморочек. Жду Ваших предложений.

    Joomla
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация верстки под IPad

    $100

    http://torex-door.ru/ http://www.forpost-msc.ru/ Необходимо добиться корректного отображения сайтов на IPad. Указывайте, пожалуйста, в предложении срок, цену,ссылки на примеры аналогичных или похожих работ.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать дизайн сайта

    $50

    Необходимо сверстать дизайн сайта для компании занимающейся ремонтными работами. Разделы: главная, статьи, новости, обратная связь Обязательно ЧПУ. CMS – можно joomla, opencart, wordpress, другие тоже рассмотрю. ...

    JoomlaOpencartWordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка сайта на HTML5

    Доброго времени суток всем. Необходимо сверстать макет из 4-х страниц. Вёрстка необходима в HTML5, исключительно div-ная, с использованием jQuery для анимации меню. Работать должно в последних стабильных версиях браузеров, IE 8 и ...

    AndroidHTMLjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад