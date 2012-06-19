Необходима верстка PSD-макетов на следующие события: Леонтьев Киркоров Хор Турецкого Скорпионс Требования программиста(переписка): 1. К какому сроку нужна верстка? это не ко ...
Сверстать три страницы
Сверстать три страницы.
блочная верстка.
валидная 100 проц.
бюджет 70 уе.
нужно сделать срочно сегодня завтра вечером должно быть готово.
мой скайп brndcrte
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