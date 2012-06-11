Устранить некорректность в верстке

В шаблоне страницы сайта в форме подписки в броузерах в поле E-mail при вводе адреса срезаются нижние части букв таких как: q g y. Таким образом, когда человек вводит адрес, он видит только верхние половины букв - так отображается только в броузерах Opera и FireFox. При этом броузеры Explorer и в Chrome все отображают корректно.

Эту ошибку нужно устранить в двух страницах.

Смотрите скришнот.