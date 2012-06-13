Сверстать страницы и добавить их к фанпейджу на FB

Есть вот такой сайт http://short-url.ru/u980 , нужно с него сделать скриншоты некоторых элементов и сделать вот такой сайт http://short-url.ru/a02q Для начала требуется сделать около 10 таких сайтов. Код должен быть уникальный для каждого ...