Необходима верстка PSD-макетов на следующие события: Леонтьев Киркоров Хор Турецкого Скорпионс Требования программиста(переписка): 1. К какому сроку нужна верстка? это не ко ...
Верстка одной несложной страницы
Необходима верстка одной не сложной страницы.
дизайн полностью готов в PSD
скрин хедера – dl.dropbox.com/u/77740218...
скрин подвала – dl.dropbox.com/u/77740218...
нужно до обеда.
исполнитель нашелся
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