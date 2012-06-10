Верстка одной несложной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки229 просмотров

Необходима верстка одной не сложной страницы.

дизайн полностью готов в PSD

скрин хедера – dl.dropbox.com/u/77740218...

скрин подвала – dl.dropbox.com/u/77740218...

нужно до обеда.

исполнитель нашелся

13 лет назад
ali_ya
42 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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