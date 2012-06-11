Некорректное отображение флеш в ИЕ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок156 просмотров

Сайт, принт скрин в приложении.

Во всех браузерах баннер слева,что обведен кликабелен,кроме любых версий интернет эксплорера.

Нужно как можно быстрее решить проблему с ие !

Жду предложений по цене.

13 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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