Ищу специалиста по созданию тем для wordpress, который быстро сможет обучить основному. Я сам верстальщик, поэтому много усилий не надо будет)
Некорректное отображение флеш в ИЕ
Сайт, принт скрин в приложении.
Во всех браузерах баннер слева,что обведен кликабелен,кроме любых версий интернет эксплорера.
Нужно как можно быстрее решить проблему с ие !
Жду предложений по цене.
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