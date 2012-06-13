Верстка макета средней сложности

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок242 просмотра

Необходимо качественно отверстать 1 главную страницу и 3 внутренних + попапы,

чистый html/css, скрипты не нужно, я их сделаю сам.

ВАЖНО: Верстка из psd (ТЗ на Английском языке !!!).

От Вас:

1. Пару примеров своих работ (продемонстрировать на собственном сервере или выслать на почту)

2. Знание английского (хотя бы базовое) для комментирования кода и чтения ТЗ

3. Отвественность, четкая оценка сроков реализации, связь по скайпу или моб. телефону

От Меня:

1. Достойная оплата (Только наличный расчет)

2. Четкое ТЗ

3. Возможность постоянного сотрудничесства

Более детальная информация при личной переписке.

Спасибо за внимание!

CSSHTML
13 лет назад
theignatiev
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bitex
Антон 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$80
3 дня
Антон проявил себя как ответственный исполнитель, постоянно был на связи, корректно отвечал на заданные мною вопросы, все незначительные правки вносил в кратчайшие сроки, работу сделал раньше оговоренного срока, за что отдельное спасибо! Приятно было сотрудничать! Успехов :)
Спасибо за предоставленную работу! От сотрудничества с Сергеем остались только положительные эмоции, приятен в общении, к исполнителям относится с пониманием. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bitex
Антон 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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