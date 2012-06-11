Доверстать страницу в существующий сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок271 просмотр

Суть задачи.

Есть сайт dev-iq.com.ua

На этом сайте есть страничка портфолио http://dev-iq.com.ua/portfolio.html

При нажатии на каждую работу нужно, чтобы выводилась страничка с подробной информацией о приложении.

Сейчас есть дизайн этой страницы (прикреплен), необходимо доверстать эту страницу в существующий сайт.

Изначальная верстка сайта находится по ссылке: http://dl.dropbox.com/u/13060090/dev-iq.com.ua.zip

То, что сейчас прикреплено в файле app_detailed-1.psd нужно доверстать на страницу между главным меню и футером.

Требования к верстке:

На странице есть скриншот одного экрана приложения.

Мы подготовили по 5-6 скриншотов каждого приложения. Нужно сделать слайдер, который выглядит как здесь: http://www.rovio.com/en/our-work/games/view/1/angry-birds

Отличия нашего слайдера:

1. Точки, которые показывают текущий слайд должны быть снизу экрана.

2. Стрелки влево и вправо нужно убрать.

3. Слайдер должен листаться автоматически с задержкой в 2 секунды.

Ниже прикреплен файл app_detailed-1.psd

13 лет назад
dev-iq
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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