Сайт, принт скрин в приложении. Во всех браузерах баннер слева,что обведен кликабелен,кроме любых версий интернет эксплорера. Нужно как можно быстрее решить проблему с ие ! Жду предложений по цене.
Доверстать страницу в существующий сайт
Суть задачи.
Есть сайт dev-iq.com.ua
На этом сайте есть страничка портфолио http://dev-iq.com.ua/portfolio.html
При нажатии на каждую работу нужно, чтобы выводилась страничка с подробной информацией о приложении.
Сейчас есть дизайн этой страницы (прикреплен), необходимо доверстать эту страницу в существующий сайт.
Изначальная верстка сайта находится по ссылке: http://dl.dropbox.com/u/13060090/dev-iq.com.ua.zip
То, что сейчас прикреплено в файле app_detailed-1.psd нужно доверстать на страницу между главным меню и футером.
Требования к верстке:
На странице есть скриншот одного экрана приложения.
Мы подготовили по 5-6 скриншотов каждого приложения. Нужно сделать слайдер, который выглядит как здесь: http://www.rovio.com/en/our-work/games/view/1/angry-birds
Отличия нашего слайдера:
1. Точки, которые показывают текущий слайд должны быть снизу экрана.
2. Стрелки влево и вправо нужно убрать.
3. Слайдер должен листаться автоматически с задержкой в 2 секунды.
Ниже прикреплен файл app_detailed-1.psd
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