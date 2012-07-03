Нужна грамотная вёрстка под Wordpress

Суть задачи. Есть сайт dev-iq.com.ua На этом сайте есть страничка портфолио http://dev-iq.com.ua/portfolio.html При нажатии на каждую работу нужно, чтобы выводилась страничка с подробной информацией о приложении. Сейчас есть дизайн этой страницы ...