Сверстать админ панель

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок213 просмотров

Нужна верстка админ панели. В работу входит сама оболочка и 6 внутренних страниц.

Главная (вход) - http://my.jetscreenshot.com/11187/20120609-dqhd-35kb.jpg

Внутренняя - http://my.jetscreenshot.com/11187/20120609-ie3e-155kb.jpg

на основании внутренней следующие -

1 http://my.jetscreenshot.com/11187/20120609-93lp-33kb.jpg

2 http://my.jetscreenshot.com/11187/20120609-bful-67kb.jpg

3 http://my.jetscreenshot.com/11187/20120609-xbcw-243kb.jpg

4 http://my.jetscreenshot.com/11187/20120609-ow5b-39kb.jpg

5 http://my.jetscreenshot.com/11187/20120609-nbaj-167kb.jpg

6 http://my.jetscreenshot.com/11187/20120609-wmd1-40kb.jpg

13 лет назад
fylll
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

WebGun
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Отлично справился с заданием.
Спасибо за работу! Все было вовремя и в срок, понимание и уважение - это как раз то что нужно в работе!

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WebGun
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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