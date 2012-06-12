Верстка сайта

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Закрыт12 заявок269 просмотров

Бюджет по договоренности

Качественная верстка сайта

Верстка 15 страниц (внутренние страницы однотипные) с адаптивным поведением при разных разрешениях. нужна валидная (тут относимся к вопросу без фанатизма), семантичная качественная верстка в соответствии с ТЗ. Просьба оценить стоимость верстки.

Работа для специалистов свободно владеющих предметом, т.к. здесь нестандартный подход в реализации поведения при разных разрешениях.

Сроки – 5-7 дней.

Бюджет – оптимальное соотношение качественного портфолио и предложенной цены.

Т.З. можно скачать здесь – nomm.net/tz.zip

Просьба отвечать с указанием цены за которую вы готовы взяться. Основной критерий отбора – качество работ, опыт, второй – цена.

13 лет назад
xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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