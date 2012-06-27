Верстка шаблона на Prestashop

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Завершен3 заявки194 просмотра

Здравствуйте. Необходима верстка и установка на хостинге готового дизайна из Psd на cms Prestashop. Дизайн можно посмотреть в прикрепленном файле. Весь нужный функционал уже установлен на хостинге нужно просто сверстать и прикрепить шаблон.

Указывайте пожалуйста вашу цену и сроки.

PrestaShop
13 лет назад
tankov
Танков 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ckopnio
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$80
4 дня
Очень доволен работой Дмитрия! Все было выполнено четко и быстро, учел все просьбы которые возникали по ходу роботы. Отличный специалист, было приятно с работать!
Очень понравилось работать с этим заказчиком. Евгений ни разу не отклонился от своих слов, оплата сразу после сдачи проекта.

Заявки фрилансеров

ckopnio
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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