tankov

Танков tankov

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Добавить несколько букв в шрифт ChinaCyr

    Здравствуйте. Необходимо добавить в готовый шрифт ChinaCyr, поддержку казахского языка. Различие в казахском алфавите и тем что уже есть в шрифте только в 6 буквах. Спец символы не нужно переделывать, только алфавит. Указывайте ваши сроки ...

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделка облака тэгов из osCommerce в Vamshop

    $50

    Здравствуйте. Необходимо переделка модуля, облако тэгов, из osCommerce в VamShop. Как пишут на форуме VamShop, нужно просто поменять преффексы от osCommerce на Вамшоповские и все должно работать. Модуль облако тэгов на ваш выбор, но нужно ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон на Joomla 1.5

    Здравствуйте уважаемые специалисты. Нужно сверстать шаблона для Joomla 1.5 из готового дизайна. Его можно посмотреть в прикрепленных файлах. Сайт делаеться на joomla, все страницы которые представленны в дизайне это простые, стандартные информационные страницы. Сайт планируеться ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Шаблон для CMS VamShop

    $100

    Здравствуйте. Необходимо создание шаблона для VamShop из готового дизайна. Его можно посмотреть в прикрепленных файлах. Дизайн резиновый, сроки на разработку до 8 дней. Указывайте есть ли опыт работы ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Свадебные фотографии

    Здравствуйте, на 31 августа город Киев нужен свадебный фотограф, с 8 до 20. Указывайте пожалуйста вашу цену и условия работы. Также ссылку на порфолио.

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна верстка шаблона на Joomla

    $100

    Здравствуйте. Есть дизайн в Psd необходимо сделать с него шаблон на Joomla 2.5. Дизайн можно посмотреть по ссылке http://www.izuminka-present.ru/a/recomenduemtur_1_2_1.jpg Функционал только стандартной сборки, сторонних модулей и компонентов устанавливать не нужно. Срок 3-4 дня. Указывайте пожалуйста ...

    Joomla
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка шаблона на Prestashop

    Здравствуйте. Необходима верстка и установка на хостинге готового дизайна из Psd на cms Prestashop. Дизайн можно посмотреть в прикрепленном файле. Весь нужный функционал уже установлен на хостинге нужно просто сверстать и прикрепить шаблон. ...

    PrestaShop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходима верстка дизайна на CMS Vam Shop

    $100

    Здравствуйте. Необходимо сверстать готовый дизайн на CMS Vam Shop. Дизайн резина. Внутренни страницы беруться практически без изменений из стандартного шаблона Vam Shop, только нужно соблюсти цвета и вид кнопок. Срок первого показа 3-4 дня, потом ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

VAnastasya
41 год
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Необходима верстка дизайна на CMS Vam Shop
Задачу поставил четко, ясно. Оплата прошла успешно! Рекомендую!
Работал с Анастасей по довольно сложному проєкту, было много требований и нюансов. Работа была выполнена на отлично, очень доволен, все качественно и пунктуально. Еще особенно хочется отметить очень внимательное отношение к заказчику и ко всем его просьбам. Все доработки и пожелания по проекту были выполнены на отлично. В целом очень доволен работой с Анастасией, так как человек коммуникабельный и профессиональный. Мои лучшии рекомендации.
Ответный отзыв
beshleyofp
Руслан 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Шаблон на Joomla 1.5
Joomla
Отличный заказчик. Буду рад сотрудничеству.
В целом доволен работой с Русланом. Очень понравилось его терпиливость, все требования и доработки по проекту были выполненны качественно и на совесть. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
ckopnio
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$80
10 баллов
13 лет назад
Верстка шаблона на Prestashop
PrestaShop
Очень понравилось работать с этим заказчиком. Евгений ни разу не отклонился от своих слов, оплата сразу после сдачи проекта.
Очень доволен работой Дмитрия! Все было выполнено четко и быстро, учел все просьбы которые возникали по ходу роботы. Отличный специалист, было приятно с работать!
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