Здравствуйте. Необходимо добавить в готовый шрифт ChinaCyr, поддержку казахского языка. Различие в казахском алфавите и тем что уже есть в шрифте только в 6 буквах. Спец символы не нужно переделывать, только алфавит. Указывайте ваши сроки ...
- Иконки и Пиксель-арт5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо переделка модуля, облако тэгов, из osCommerce в VamShop. Как пишут на форуме VamShop, нужно просто поменять преффексы от osCommerce на Вамшоповские и все должно работать. Модуль облако тэгов на ваш выбор, но нужно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте уважаемые специалисты. Нужно сверстать шаблона для Joomla 1.5 из готового дизайна. Его можно посмотреть в прикрепленных файлах. Сайт делаеться на joomla, все страницы которые представленны в дизайне это простые, стандартные информационные страницы. Сайт планируеться ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо создание шаблона для VamShop из готового дизайна. Его можно посмотреть в прикрепленных файлах. Дизайн резиновый, сроки на разработку до 8 дней. Указывайте есть ли опыт работы ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, на 31 августа город Киев нужен свадебный фотограф, с 8 до 20. Указывайте пожалуйста вашу цену и условия работы. Также ссылку на порфолио.Фотосъемка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте. Есть дизайн в Psd необходимо сделать с него шаблон на Joomla 2.5. Дизайн можно посмотреть по ссылке http://www.izuminka-present.ru/a/recomenduemtur_1_2_1.jpg Функционал только стандартной сборки, сторонних модулей и компонентов устанавливать не нужно. Срок 3-4 дня. Указывайте пожалуйста ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходима верстка шаблона из готового Psd для Virtuemart под Joomla 1.5 Просьба указывать сроки и цену. Дизайн в прикрепленных файлах.HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Необходима верстка и установка на хостинге готового дизайна из Psd на cms Prestashop. Дизайн можно посмотреть в прикрепленном файле. Весь нужный функционал уже установлен на хостинге нужно просто сверстать и прикрепить шаблон. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо сверстать готовый дизайн на CMS Vam Shop. Дизайн резина. Внутренни страницы беруться практически без изменений из стандартного шаблона Vam Shop, только нужно соблюсти цвета и вид кнопок. Срок первого показа 3-4 дня, потом ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад