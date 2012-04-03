VAnastasya

Анастасия Вельчева VAnastasya

 
40 летУкраина/Симферополь
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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Портфолио
Отзывы заказчиков
iona
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Поправить поиск в Джумла
Работа сделана в срок и качественно.
Было приятно сотрудничать. Рекомендую.
Ответный отзыв
tenorishe
Сергей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Сверстать тему под интернет-магазин на VAMshop
Проект успешно завершён без неприятных сюрпризов и исчезновений. Готова сделать даже больше, чем оговаривалось. Легко идёт на встречу.
Интересный проект, хороший заказчик! Была рада сотрудничать!
Ответный отзыв
tankov
Танков 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Необходима верстка дизайна на CMS Vam Shop
Работал с Анастасей по довольно сложному проєкту, было много требований и нюансов. Работа была выполнена на отлично, очень доволен, все качественно и пунктуально. Еще особенно хочется отметить очень внимательное отношение к заказчику и ко всем его просьбам. Все доработки и пожелания по проекту были выполнены на отлично. В целом очень доволен работой с Анастасией, так как человек коммуникабельный и профессиональный. Мои лучшии рекомендации.
Задачу поставил четко, ясно. Оплата прошла успешно! Рекомендую!
Ответный отзыв
prostoaf
Юрий 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Расширение к Joomla 1.5.23
Хорошо справилась с поставленной работой, даже немного больше запланированного, и долго выдерживает прессинг в игре "глупые вопросы заказчика - лаконичные ответы исполнителя". Рекомендую.
Заказчик поставил задачу понятно, корректно. Оплата прошла без проволочек. Рекомендую!
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