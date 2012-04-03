Портфолио
- Верстка для VamShop258 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Работа сделана в срок и качественно.
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать. Рекомендую.
$100
10 баллов
12 лет назад
Проект успешно завершён без неприятных сюрпризов и исчезновений. Готова сделать даже больше, чем оговаривалось. Легко идёт на встречу.
Ответный отзыв
Интересный проект, хороший заказчик! Была рада сотрудничать!
$50
10 баллов
12 лет назад
Работал с Анастасей по довольно сложному проєкту, было много требований и нюансов. Работа была выполнена на отлично, очень доволен, все качественно и пунктуально. Еще особенно хочется отметить очень внимательное отношение к заказчику и ко всем его просьбам. Все доработки и пожелания по проекту были выполнены на отлично. В целом очень доволен работой с Анастасией, так как человек коммуникабельный и профессиональный. Мои лучшии рекомендации.
Ответный отзыв
Задачу поставил четко, ясно. Оплата прошла успешно! Рекомендую!
$30
10 баллов
12 лет назад
Хорошо справилась с поставленной работой, даже немного больше запланированного, и долго выдерживает прессинг в игре "глупые вопросы заказчика - лаконичные ответы исполнителя". Рекомендую.
Ответный отзыв
Заказчик поставил задачу понятно, корректно. Оплата прошла без проволочек. Рекомендую!