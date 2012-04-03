Работал с Анастасей по довольно сложному проєкту, было много требований и нюансов. Работа была выполнена на отлично, очень доволен, все качественно и пунктуально. Еще особенно хочется отметить очень внимательное отношение к заказчику и ко всем его просьбам. Все доработки и пожелания по проекту были выполнены на отлично. В целом очень доволен работой с Анастасией, так как человек коммуникабельный и профессиональный. Мои лучшии рекомендации.