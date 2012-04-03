Расширение к Joomla 1.5.23

Имеется готовый сайт на джумле. Имеется админка в которой все материалы представлены в общей куче т .е. и главная и новости и любая страница из полезной информации в одном месте, уже сейчас тяжело в этом копаться, а когда будет 1000 страниц, тогда вообще не реально. Требуется расширение/дополнение позволяющее отображать "материалы" в админке в ДРЕВОВИДНОМ виде. Нужен опытный человек. Подробности, скрины бюджет и т.д. при переговорах.

Мне порекомендовали такие расширения как К2 и ZOO. Стандартными возможностями джумлы там, вроде как, не сделать желаемого. Кто разбирается в этих расширениях отпишите. И при всем уважении, исполнитель желателен с большим стажем на веблансере и отзывами положительными.