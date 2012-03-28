необходимо сделать в опциях товара в админке чтоб значение по умолчанию выбора кол-ва при вводе значений в "Значения для ниспадающего меню" отображалось и работало на сайте, а внешний вид стал не выпад. списком а как и был по умолчанию (стрелочки больше-меньше).

и чтоб значение сохранялось с 1 раза, т.к. сейчас оно не всегда сохраняется с первого, видимо глюк вирта.

VirtueMart 1.1.4

от вас цена и срок.