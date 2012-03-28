Virtuemart

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка127 просмотров
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необходимо сделать в опциях товара в админке чтоб значение по умолчанию выбора кол-ва при вводе значений в "Значения для ниспадающего меню" отображалось и работало на сайте, а внешний вид стал не выпад. списком а как и был по умолчанию (стрелочки больше-меньше).

и чтоб значение сохранялось с 1 раза, т.к. сейчас оно не всегда сохраняется с первого, видимо глюк вирта.

VirtueMart 1.1.4

от вас цена и срок.

Virtuemart
12 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
dependable
Виталий 
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$20
1 день
Отличная работа! все быстро, и более того, Виталий помог исправить другие проблемы на сайте. мои рекомендации как отличного специалиста!
Претензий нет, рекомендую!