Нужна помощь с настройкой Джумла 2.5

$100
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки123 просмотра
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Был перенесен сайт с более старой джумлы на новую. Возникло ряд проблем.

- форум SMF - не работает регистрация, глючит интеграция через модуль jfusion, подправить верстку форума

- поменять 2 блока на главной странице местами

- добавить модуль простой фотогалереи

- добавить модуль для более удобной публикации материалов на сайте

Собственно сам пациент - http://www.sec4all.ru

12 лет назад
vasyOK
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад